Julián Quiñones denuncia ataques en redes sociales contra sus hijas

Julián Quiñones recibió insultos racistas en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, sin embargo, eso no le ha afectado al jugador del América. Lo que sí lo ha molestado son los comentarios en sus redes sociales hacia sus hijas.

A través de sus historias en Instagram, el delantero de las Águilas denunció que en sus redes sociales ha recibido múltiples comentarios racistas, pero que es lo "mentalmente fuerte" para no verse afectado por ellos. Sin embargo, lo que sí lo tiene molesto son los ataques hacia sus hijas, pues para él son lo más sagrado.

"Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando por qué soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel, que son los mensajes más frecuentes que recibo".

"Lo hago más que todo por que se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado solo por eso pongo este mensaje. A mí pueden decirme lo que quieran pero con mis hijas no se metan y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque", expresó Quiñones en sus redes sociales.

Tras los insultos racistas de los que fue objeto Julián Quiñones durante el juego de Ida de los Octavos de Final contra Chivas, América informó que presentó una queja ante Concacaf.

A través de redes sociales, las Águilas emitieron un comunicado donde dieron a conocer esta medida con el objetivo de que el organismo tome las medidas "necesarias".

