Julio César Chávez Jr. se encuentra en el partido del América y le deja mensaje a Jake Paul

El duelo por el último boleto del Mundial de Clubes está siendo un duelo de poder a poder. América y LAFC han tenido un duelo ríspido y con pocas emociones; aunque las Águilas abrieron el marcador por medio de Brian Rodríguez.

En las butacas del BMO Stadium, varios aficionados se hicieron presentes, entre ellos algunas celebridades. Uno de los más destacados, fue el boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr.

El hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’, subió un video por medio de la cuenta de X de DAZN. Chávez Jr. habló sobre el juego, pero también le mandó un ‘recadito’ a su próximo rival, Jake Paul. “Que onda. Les habla su amigo Julio César Cháves Jr, aquí estamos viendo el partido de futbol. Listo para partirle su madre a Jake Paul”.

Chávez enfrentará al ‘Niño Problema’ el próximo sábado 28 de junio en los Estados Unidos. La pelea entre ambos pugilistas, puede marcar una reivindicación en la carrera del hijo de Julio César Chávez.

La última pelea de Jake Paul, fue ante uno de los más grandes. Paul derrotó a Mike Tyson en un combate un tanto aburrido. Por su parte, la última vez que Chávez se subió a un ring, fue en 2024; pelea que ganó por decisión unánime ante Uriah Hall.

