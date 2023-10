Leo Suárez apunta a ser el sustituto de Diego Valdés en el duelo ante Santos

El argentino por el chileno. A repetir la fórmula que dio resultado contra Pachuca, a quienes golearon en la Jornada 11, cuando el andino no pudo jugar para evitar la lesión muscular que en su selección no cuidaron, en la última práctica de América, André Jardine puso a Leonardo Suárez en la posición del lesionado Diego Valdés.

En América no le quieren mover al esquema que ha dado resultados positivos en lo que va de la temporada, con un atacante en punta y un jugador moviéndose detrás de él, lugar que venía ocupando el futbolista andino, y el cuerpo técnico no quiere modificar por lo que planea habilitar en esa zona del campo a Suárez, quien no desconoce esas funciones.

Inclusive, uno de los partidos que Valdés se perdió por darle descanso para evitar la lesión muscular fue contra los Tuzos con resultados positivos, ya que a pesar de la ausencia de su mejor hombre en el torneo, el equipo no dejó de generar el futbol que viene mostrando en el torneo y le pasaron por encima al rival.

El resto del cuadro lo definirá horas antes del partido, pues aún falta valorar cómo amanecen los jugadores que tuvieron participación con su selección en la reciente Fecha FIFA, especialmente con Sebastián Cáceres que llegó con 180 minutos en las piernas y con Richard Sánchez, que presentó algunas molestias físicas con Paraguay y por eso ya no fue tomado en cuenta en el último partido.

