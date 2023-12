Lichnovsky señala que su permanencia en América no depende del título

Todavía no sabe qué pasará en su futuro inmediato con el club. Igor Lichnovsky, quien cumplió y hasta superó expectativas no sabe si levantar el campeonato con América le aseguraría extender su contrato con el club, pues consideró que ese logro no tendría nada que ver con su el tema contractual.

“El título es uno de mis objetivos. No creo que dependa del título (su permanencia), depende de que después de terminar el torneo el club esté contento y yo también esté contento. Mi objetivo es ser campeón”, comentó el defensor chileno.

“Los recibo muy bien, creo que lo dije cuando venía llegando, llevo muchos años en el futbol y sé como es esto. Generalmente, creo que salgo bien de los clubes y creo que es por mi trabajo y mi compromiso dentro y fuera de la cancha. Esta historia no ha terminado, espero que siga esa buena relación”, añadió.

Respecto al choque contra San Luis, el americanista descartó que ya se sientan en la Final y que la supremacía azulcrema debe de reflejarse dentro de la cancha.

“Vamos paso a paso, respetando no solamente a este rival, también a la llave que está en paralelo. América siempre tiene la obligación de jugar los partidos importantes y son estos. Respetar es ir paso a paso, respetar es dar el máximo de nosotros en esta llave y demostrarlo en la cancha”, sentenció Igor Lichnovsky.

