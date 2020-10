Miguel Herrera: 'Por el linaje del América, no cualquiera entra'

Son 104 años de historia, 104 años de existencia llenos de gloria, así es la historia de América, quienes se han encargado de ser un modelo a seguir y una institución constantemente envidiable, sin embargo, ser americanista no es una tarea sencilla y no cualquiera puede cargar con el peso del club. Miguel Herrera, actual entrenador de las Águilas es el reflejo de dicho modelo y como muestra están sus números, logros y récords en apenas 6 años.

"La fórmula para ganar en América es entender y trabajar conforme a la sangre que lleva este club. La responsabilidad que lleva estar al frente de este club, entender bien ese linaje que tiene esta institución y que no cualquiera entra", declaró en entrevista con RÉCORD.

“Me sorprendió lo importante que es el club, lo mediático y que no haya ‘medias tintas’, acá no existe el que hoy le voy y mañana ya no. Ni tampoco existe eso de que le voy al América y mañana ya no, eso en el América no existe, le vas o no le vas, lo quieres o lo odias", afirmó.

Para Herrera está muy claro que el América es el club más relevante del país y que acaparan casi la mitad de los aficionados.

"El América es el equipo más importante qué hay. La gente que le va al América que es una gran cantidad, que yo creo que del 100 por ciento de afición al futbol que hay en México, América debe de tener un 40% y el otro 60 está repartido entre los otros 17 equipos, esa es una realidad”, añadió el Piojo.

"Yo he aprendido a tomarle mucho cariño a un club que me ha dado muchísimo y al que recíprocamente le he dado mi vida, mi día a día, mi sacrificio de la familia y por supuesto que estoy contento de sentirme un americanista”, sentenció Miguel Herrera.

Herrera ha manifestado en varias ocasiones que su amor por el América comenzó cuando llegó al banquillo hace casi 10 años, sin embargo, muchos de los llamados históricos y un puñado de aficionados siguen sin considerar al Piojo un histórico a pesar de sus logros.

“Si es difícil ser un americanista más porque hay mucha gente que pareciera no aceptar que es un club por el cual pasa mucha gente y seguirán pasando. Y hoy pareciera que la gente que pasó por el América no deja entrar a nadie que no ha sido americanista”, aseguró Herrera.