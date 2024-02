Miguel Zelada explica por qué Ochoa no fue a un grande en Europa: "Es un arquero incompleto"

Héctor Miguel Zelada, histórico arquero de las Águilas del América, no dejo pasar la oportunidad de criticar a Guillermo Ochoa cuando, una vez más, compararon al guardameta argentino con su contraparte mexicana.

Además de criticar a Ochoa por la respectiva comparación, Zelada explicó la verdadera razón por la que el seleccionado nacional en cinco Copas del Mundo no fue a un equipo grande del futbol europeo, algo que, con honores, sí consiguió el costarricense Keylor Navas.

En el pódcast 'Archivo de Cancha', Zelada explicó que Ochoa es un arquero incompleto, además de asegurar que cuando hacen la comparación entre Paco Memo y él, le hace mucha gracia que haya quienes quieran abrir un debate por cuál fue mejor.

"Ochoa es el mejor arquero en su zona de confort, no sabe salir, ¿Por qué Ochoa no ha ido a un equipo grande en Europa?, no es un arquero completo, Memo siempre tuvo grandes actuaciones con América y con la Selección, no sabe atajar penales, tuvo 26 penales cuando regresó y no atajó ninguno", comentó Zelada.

Zelada fue tricampeón de la Liga MX en las temporadas 83-84, 84-85 y el PRODE 85, además de haberse consagrado como campeón del mundo en el Mundial de México 1986, siendo el tercer arquero de la albiceleste en dicho mundial.

