Miguel Zelada: 'Hay jugadores extranjeros que no saben lo que es vestir la camiseta del América'

Héctor Miguel Zelada, exportero del América, reconoció el enojo que le causó la eliminación de las Águilas, pues consideró que a pesar de que Chivas ganó justamente, fue más lo que dejó de hacer el equipo de sus amores, el cual hoy tiene jugadores que no saben de la importancia de su club.

"Semana difícil y se viene a terminar con una situación para los americanistas, dificil. Tampoco (los humillaron), es un adjetivo muy duro, nos ganaron bien.

"En el torneo fue un equipo corto, pobre. Que nunca encontró el funcionamiento, con extranjeros con un bajo rendimiento, con jugadores extranjeros que no saben lo que es vestir la camiseta del América, hoy por hoy muchos no saben lo que es tener esa camiseta puesta", dijo a Fox Sports.

Asimismo, el sudamericano reconoció el trabajo que hizo Víctor Manuel Vucetich con el Guadalajara, y reiteró que para América no es válido perder con Chivas bajo ninguna circunstancia.

"No se supo contrarrestar al Rey Midas que lo hizo con poco. Decidí hablar fuerte con mis verdades, estoy caliente; nos superaron con poco. No se permite perder con Chivas, pero el futbol es así y hay que perder con pantalones y ahora no lo logramos. Con la camiseta no alcanzó", señaló.

