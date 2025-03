Oribe Peralta se rinde en elogios ante Henry Martín: “Lo admiro muchísimo”

Oribe Peralta habló en exclusiva para RÉCORD, donde compartió su punto de vista sobre la actualidad de Henry Martín y Santiago Giménez.

Henry y Oribe en América | IMAGO7

Martín tuvo momentos muy complicados con América, tanto que llegó a ser de los jugadores más criticados por la afición, sin embargo, Oribe compartió su opinión sobre el crecimiento en nivel de La Bomba: “Henry siempre fue alguien que trabajaba, que preguntaba, que se acercaba cuando las cosas no iban bien para saber en que mejoraba, es más que merecido todo lo que le está pasando, es alguien que está entregado al club, entonces él nunca se detuvo a pensar si le iba a ir bien o mal, siempre estuvo trabajando, creo que es merecido, lo admiro muchísimo, tengo una muy buena relación, se merece todo lo que le está pasando y feliz porque está marcando una época en el América”.

Oribe y Henry fueron campeones en América | IMAGO7

Hay que recordar que Henry Martín y Oribe Peralta compartieron un tiempo en el América. De hecho, en aquel entonces el Cepillo era una de las grandes figuras, mientras que Martín buscaba su mejor versión, donde atravesó por momentos complicados, pero logró superarlos con base en su trabajo.

Oribe Peralta reconoce el gran nivel de Santiago Giménez

Peralta también nos compartió su opinión sobre Santiago Giménez y su actualidad, luego de fichar por el Milan. Para Oribe es clave que más jugadores sigan el paso de Giménez y puedan dar el salto a Europa.

“Santi es un gran jugador, tiene personalidad, pasó por momentos complicados y ahí fue donde él encontró la fuerza para alcanzar todo aquello que soñaba, la verdad es que me gustaría que muchos más jugadores tuvieran esa proyección hacia Europa y entendiéramos que el futbol en México pudiera tener, o la gente pueda tener su afición, pero al final me parece que los directivos tanto en la federación como de la liga deberían tener un objetivo en común que e poner en alto el nombre de mico y facilitar esa exportación de jugadores a Europa porque ahí es donde puedes competir al más alto nivel y dejar de lado un poquito el negocio o la ganancia por un rato, hay muchas maneras de hacer tratos, creo que ahí es donde está haciendo muy bien el América, aprender a balancear el tema futbolístico y el tema económico” compartió Oribe Peralta.

Santiago Giménez | MEXSPORT