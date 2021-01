Pedro Aquino: 'América es el rival a vencer, el más grande de México'

El refuerzo del América, Pedro Aquino, admitió que las Águilas serán el rival a vencer en el próximo Guard1anes 2021, por lo que no dudó en asegurar que tomó una buena decisión en arribar al que considera el club “más grande de México”.

“El América (es el rival a vencer). Es el más grande de México. Creo que tomé una buena decisión. Sé que vengo del León, un club muy bueno. Estoy muy agradecido con ese club que me abrió las puertas. La diferencia, no las podría decir, pero los compañeros siguen siendo los mismos, no he tratado mucho con algunos, pero es un gran grupo y un gran club”, expresó el contención a TUDN.

El ex jugador de la Fiera admitió que no le incomoda la presión que genera el estar en uno de los clubes más mediáticos del país, sino que por el contrario, sabe que a dónde fuera habría que responder.

“Hay mucha presión en América, pero siento que como jugador la voy a tener en todos los equipos, la he tenido en todos los equipos. Para jugar he tenido presión y nervios. Solo hay que saber no engancharse con otro jugador”, puntualizó.

Aquino admitió que no ha podido trabajar con el resto del grupo debido a que estaba esperando resultados de pruebas de Covid-19; sin embargo, destacó el compromiso que está demostrando el nuevo timonel azulcrema Santiago Solari.

“La verdad he tenido poco tiempo de conversar con él porque vengo saliendo de la prueba de Covid-19, no he estado tan cerca dle grupo. Mañana me integro con el grupo. Lo que he hablado con el profesor lo veo como una persona comprometida, con ganas de hacer las cosas bien. Será un torneo muy bueno para todos. Para él y para mi que venimos llegando”, concluyó.