Piojo Herrera: 'La afición del América dice puras mam...'

Luego de que Miguel Herrera fuera cortado de su cargo como entrenador del América, el Piojo compartió su postura sobre las formas en las que la afición azulcrema se equivoca al hablar de refuerzos bombas para el plantel.

Durante una charla en el podcast 'Sin Llorar', Miguel explicó que en ocasiones los seguidores americanistas dicen puras 'mamadas' sobre los refuerzos que quieren que lleguen al club, agregando que nunca piensan en los costos que implica fichar a un jugador de talla internacional.

"La gente dice: 'Traigan a Messi, a Cristiano'. Ahí estaban jodiendo todo el tiempo con que 'Traigan a Vidal, vayan por Vidal' y ni cuenta se dan, hablan puras mamadas.

"Vidal cobra lo que en México no se paga ni cerca, tiene ofertas de cinco o seis de los mejores clubes del mundo. Nada más dicen 'Traigan, traigan', pero que de su bolsa saquen el dinero", explicó.

Miguel Herrera agregó que es ilógico que se busquen fichajes internacionales para que se retiren vistiendo la elástica azulcrema, si ni siquiera a jugadores de la talla de 'Zague o Blanco' se les dio la oportunidad.

"Si el América no deja que sus jugadores emblemáticos se retiren en su club, qué va a traer a un chileno de 35 años para retirarse en el futbol mexicano cobrando un chingo de dinero", agregó.

LA TENDENCIA #FUERAPIOJO COLMÓ SU 'TEMPLE'

Finalmente, Miguel Herrera compartió su malestar sobre las duras críticas que recibió en redes sociales con el hashtag #FueraPiojo, pues asegura que los aficionados juzgan sin analizar las estadísticas.

"Hoy lo que me caga más es que la gente no haga memoria, porque ahí están los números. El #FueraPiojo nace de la eLiga y yo ni siquiera estaba ahí, y luego el #FueraBaños... No ven los números, estamos no es números negros, renegros, no gastamos, le metimos dinero al club.

"Hoy en el club les ha gustado esa fórmula de vender, así que todos esos que dicen o se suben a ese barco, que se sienten y analicen y después digan, fuera quien sea", destacó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTEBAN SOLARI: 'SANTIAGO ES UNA DE LAS PERSONAS MÁS COMPETITIVAS QUE HE CONOCIDO'