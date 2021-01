América: Piojo Herrera, molesto con el comunicado de su salida del club

Miguel Herrera fue sincero, y por ello dijo que entre lo que más le molestó de su salida de la dirección técnica del América, fue el comunicado con el que anunciaron que ya no era el entrenador azulcrema.

"Lo que a mi no me gustó sinceramente y se lo dije a Santiago (Baños) cuando platiqué con él del finiquito, fue el comunicado, porque ni siquiera va con lo que pasó. El que hizo ese comunicado no tenia ni idea de lo que estaba pasando en América o de mi proyecto en América y los resultados ahí están", dijo el Piojo al podcast 'Sin Llorar'.

Incluso, el extécnico americanista enfatizó la molestia que le causa el hecho de que lo juzguen sin ver sus estadísticas y lo que ganó con las Águilas.

"Todo lo que ponen ahí en el comunicado sí me molestó, me sacó de onda porque no es lo que reflejó mi proyecto en América, me parece que el comunicado no viene de gente del club, o no tomó en cuenta lo que pasó dentro. Hoy todavía me cag... más que la gente no haga memoria o no vaya a los números, porque eso es la realidad", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLUBES MEXICANOS VOLVERÍAN A LIBERTADORES EN 2022.