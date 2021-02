Pedro Aquino tras supuesto acto racista a Félix Torres: 'Soy feliz con mi color de piel'

Después de lo ocurrido anoche en el Estadio Alfonso Lastras donde Santos acusa de que unos de sus jugadores fue víctima de un insulto racial, el volante del América, Pedro Aquino, afirmó que la Federación Mexicana debe de tomar cartas en el asunto para evitar que esto siga sucediendo.

“Yo estoy feliz con mi color y estoy muy contento de haber nacido con este color y pienso que la Federación debe de tomar cartas en el asunto”, declaró con firmeza el futbolista de las Águilas.

Hasta ahora han sido pocos los casos de este tipo en la Liga, pero lo ideal sería ponerle un freno de inmediato para evitar otro episodio, uno de los más recordados fue cuando el entonces defensor de Pumas, Darío Verón, insultó a Darwin Quintero al llamarlo 'simio' durante un Clásico Capitalno.

Por otra parte, Aquino reconoció que el cambio a la Ciudad de México le ha costado un poco de trabajo por el tema de la altura, pero que él y su familia van adaptándose cada día mejor.

“Ha sido un cambio de casa, de ciudad, la verdad es que acá estamos más alto que en la ciudad de León y la familia se va acoplando acá como yo. Me he sentido muy bien, día a día voy aprendiendo y mejorando, pero me siento muy a gusto con el equipo”, finalizó el volante azulcrema.

