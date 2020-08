Piojo Herrera: 'La gente deL VAR no puede estar pitando el partido'

Tras el insípido empate entre América y Necaxa, en el que las Águilas mostraron una cara totalmente distinta a la que se vio contra Xolos, Miguel Herrera, técnico azulcrema, reconoció el buen desempeño de su rival; sin embargo, reprochó la dependencia del árbitro hacia el VAR.

“Uno no quiere hablar de las circunstancias que pasan en un juego, pero hay que decirlas, no puede estar pitando la gente de arriba (del VAR) y menos un árbitro que se supone es de experiencia, lo he dicho mil veces, si hay jugadas de VAR, pues que vaya y las cheque como en el penal, pierde mucho menos tiempo. Es difícil agarrar un buen ritmo de juego cuando el árbitro se la pasa todo el tiempo deteniendo el partido”, declaró en conferencia de prensa.

El Piojo no demeritó el trabajo del conjunto necaxista, del cual destacó su ímpetu, pues obligó a su equipo a cambiar su estilo de juego.

“No puedo demeritar el trabajo del rival, ellos estuvieron arriba presionando y nos obligaron a tirar la pelota larga y no pudimos hacer lo que veníamos haciendo. No puedo demeritar solo porque un equipo se relaja, hay que reconocer también”, mencionó.

Pese a que los de Coapa lograron rescatar un punto de la cancha del Victoria, Herrera, manifestó que no quedó conforme del todo con el accionar de su escuadra, por lo que aseguró que seguirán trabajando para mejorar durante las siguientes fechas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: LAS ÁGUILAS NO PASARON DEL EMPATE CONTRA NECAXA EN AGUASCALIENTES

“La verdad es que no dimos un buen primer tiempo, ellos metieron, corrieron, fueron muy dedicados para apretar. Fue un partido parejo donde cuando las cosas no te salen bien, terminas sumando puntos y eso es importante pero tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando”, finalizó.