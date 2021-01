Piojo Herrera: Reconoció que el fichaje de Sergio Díaz fue uno de sus grandes errores

Miguel Herrera reconoció que uno de sus más grandes errores fue el fichaje de Sergio Díaz, a quien aceptó por sus antecedentes con el Real Madrid, y las habilidades que pudo notar a través de un video.

"Es una situación difícil con ese muchacho. Estaba en una junta con Baños buscando gente para el América, y dice 'mira, nos están prestando este jugador'. Nos ponen el video y vimos que tenía buenas cosas. '¿Quién nos lo presta?' y respondieron que el Real Madrid y pues que venga", dijo en entrevista con el streamer Mimo el Águila.

Aunque destacó que es buen ser humano, Herrera aceptó que el jugador no cumplió con las expectativas del equipo azulcrema y lamentó el haberse dejado llevar por el momento.

“No fue por el chavo, porque es un buen chavo, es trabajador, callado y serio, sin embargo sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir", finalizó.

