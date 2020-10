Piojo Herrera sobre César Ramos: 'No es mi culpa si no lo designaron para esta jornada'

Tras hacerse de palabras con el árbitro Cesar Ramos al término del partido ante León, Miguel Herrera, técnico del América, se deslindó de la posible sanción al silbante, quien no tuvo ninguna designación para la Jornada 15.

“Yo no soy culpable de lo que pasó con César Ramos, el arbitraje fue bueno, si lo castigaron o no por la conversación, no fue tema mío”, aseguró el técnico en conferencia de prensa.

Además, el polémico entrenador, se mostró escéptico en cuanto a que Ramos hubiera recibido un castigo por su discusión.

“Yo no creo que este castigado, al final podemos discutir por molestias, pero yo espero que por esa plática no haya sido la decisión de quedar fuera esta jornada”, finalizó.

