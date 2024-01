¿Quién es Diego Mendoza, nuevo jugador de América proveniente de Halcones de Zapopan?

Al igual que Chivas con el fichaje de Zinedine Sidane, América también adquirió al defensor central, Diego Mendoza, quien se convirtió en otro de los elementos que emigraron de la Liga Premier de Segunda División de México a un club de Primera División.

El Presidente de Halcones de Zapopan, Jonathan González, reveló en entrevista para Récord, que el ahora futbolista del América, Diego Mendoza de 17 años, fue transferido al mismo tiempo que Zinedine Sidane de Chivas, ya que era muy grande el interés de ambos clubes por sus futbolistas.

De igual manera, estableció que el ahora defensor central del América formaba parte de la columna vertebral del equipo zapopano, debido a su estatura y profesionalismo, dentro y fuera de la cancha, además de a ser uno de los elementos más jóvenes de su institución.

“Ambos clubes (Chivas y América) se acercaron al mismo tiempo a través de nuestro cuerpo técnico, liberar por la parte deportiva para que fueran entrenar con ellos. Diego es muy enfocado muy trabajador al igual que Zinedine, es un gran defensor central, la realidad es que nuestra columna vertebral de Halcones era muy sólida, y curiosamente eran los jugadores más jóvenes del equipo con 17 años, entonces a nosotros nos da muchísima alegría el que puedan escalar posiciones donde Halcones actualmente no se encuentra”, reconoció.

Además, explicó que ambos futbolistas ya estaban entrenando con sus ahora respectivos clubes, por lo que existió cierta negativa por brindarles la salida de la institución luego de no existir un recurso de promedio, sin embargo, enfatizó en que les dieron las facilidades para que se unieran a ambas instituciones con la finalidad de no truncar su carrera y apoyar el crecimiento de la misma.

“Yo estaba de vacaciones y no tocaba el celular, y me estaban marcando mucho, me pedían que les ayudara con unas bajas, ya que yo no sabía que Zinedine y Diego estaban ya entrando con Chivas y América, pero yo les dije que no iba a dar ninguna baja porque no hay un recurso de promedio, ya que no tendría sentido estar haciendo esto.

“Me confirman que al estar los dos entrenando con sus equipos, lo clubes ya les estaban presionando para sus bajas para poder firmar contrato con ellos y sin nuestra baja no se iba a poder hacer nada, para mí fue complicado porque de no pagarnos, no íbamos a soltar a los jugadores, porque iba a ser de esa manera, y bueno tuvimos unas platicas el Vicepresidente de Halcones habló conmigo, al igual que algunos amigos, cuerpo técnico y los jugadores, y determinamos que no podíamos truncar su carrera, no quisimos estar con esa premisa”, concluyó.

