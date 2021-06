Renato Ibarra: Tigres, opción para el ecuatoriano de cara al Apertura 2021

La directiva de América trabaja desde hace varias semanas en acomodar a Renato Ibarra. El atacante ecuatoriano sigue perteneciendo a las Águilas, pero no está en planes del equipo y se están tocando varias puertas para que el jugador continúe su carrera lejos del Nido.

RÉCORD pudo saber que el sudamericano ni siquiera visitará las instalaciones de Coapa, pues cuando fue separado del club por su problema legal se supo que no tenía acceso al club, y la única forma en que pueda accesar es con un permiso que se emite desde las oficinas, mismo que hasta ahora no se ha solicitado, confirmando que a Ibarra no lo esperan en el Nido.

Sin embargo, se sabe que es posible que el futbolista aterrice este día en la Ciudad de México para definir lo que sigue en su carrera ya que la directiva de los Rojinegros de Atlas no hizo válida la opción de compra que tenían al finalizar su contrato de préstamo por un año.

De momento, hay algunas opciones para Renato, una de ellas es emigrar al Norte del país y unirse a las filas de los Tigres UANL de Miguel Herrera, pero no hay nada confirmado. También se supo que en Cruz Azul preguntaron por él para un préstamo, no obstante, todo quedó en una consulta.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA: NICOLÁS CASTILLO REPORTÓ EN COAPA Y SE INCORPORÓ A LA PRETEMPORADA DE LAS ÁGUILAS

Lo que es un hecho es que Renato sigue sin posibilidades de volver a vestir la camiseta americanista, pues aunque Santiago Solari está buscando un extremo por derecha, justo la posición de Ibarra, el ecuatoriano una vez más no recibió el visto bueno de los 'Jefes' en Coapa, además, de que en el equipo ya no hay espacio para otro jugador extranjero.