Rodolfo Cota tras incidente de botella en el Estadio Akron: “Siempre por un tonto, pasan este tipo de cosas”

Después de que al final del partido ante Chivas, fue arrojada una botella de vidrio que cortó al defensor del América, Kevin Álvarez, los elementos del cuadro azulcrema lamentaron lo sucedido, asegurando que esperan que el suceso tenga alguna repercusión.

El arquero Rodolfo Cota, aseguró que espera que haya un castigo para quien arrojó dicho objeto a la cancha, ya que siempre por un tonto pasan ese tipo de cosas

“Puede pasar en todos los estadios, siempre por una persona, por un tonto, no sé cómo decirle. Que pasen este tipo de cosas, la verdad, qué malo, qué triste para un estadio como lo es aquí en Guadalajara.

“Esa es la realidad, yo creo que no es la primera vez que pasa, pero sí, ya digo, una botella de vino. Te pueden agregar una botella de plástico, vasos, pero ya una botella de vino, digo, hay que ver quién fue la persona. Si la tienen ubicada, pues bueno, ya vendrá el castigo para esa persona”, señaló.

Erick Sánchez condena los actos de violencia en el Clásico Nacional

Por su parte, Erick Sánchez también lamentó lo sucedido, enfatizando que este tipo de situaciones no se pueden seguir presentando en la Liga MX,

“Creo que eso, como lo hemos dicho, no puede pasar en ningún estadio. No porque sea aquí, en general no puede pasar en ningún estadio aventar una botella de vidrio. Afortunadamente no le pegó en la cabeza a Rodrigo Aguirre, que era el que le podía pegar y cuando reventó en el piso fue cuando corta a Kevin. Pero bueno, como lo he dicho, creo que la violencia no está bien ni permitida en ningún estadio”, concluyó.

