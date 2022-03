Roger Martínez, excompañero de Fernando Ortiz y ahora su dirigido en América

No es la primera vez que Roger Martínez y Fernando Ortiz comparten vestidor, pues el atacante y el actual técnico del América coincidieron en Argentina, cuando ambos jugaban para Racing de Avellaneda.

Fue en el 2013 cuando el apodado ‘Tanque’ comenzó su andar en futbol profesional debutando para Racing, equipo en el que también militaba un ya veterano Fernando Ortiz, por lo que fueron compañeros durante un año, pues en el 2014, Ortiz decidió colgar los botines para comenzar su carrera como técnico.

Ese mismo año, el atacante cafetalero pasó a préstamo al club Santamarina y en el 2015 a Aldosivi de Argentina y volvió al conjunto de Avellaneda en 2016, donde solo jugó un semestre.

Posterior a ello emigró al futbol chino, después al Villarreal y finalmente recaló en el América, donde milita desde 2018 y donde ahora se reencontró con Ortiz, pero ahora como su entrenador.

Quizá es por ese motivo que, ante Toluca, el delantero colombiano mostró una cara distinta a lo que venía mostrando en las últimas semanas, pues de acuerdo con el Tano, Roger se comprometió con él a dar la versión que le conoció cuando fueron compañeros en la Academia.

"Lo de Roger, fui su compañero en Racing, insistía en que creyera en sus condiciones, me dijo que iba a volver a ser el que yo conocía y festejar conmigo. No me llena como entrenador sino como persona, la persona va más allá de lo deportivo, eso es lo importante", declaró el timonel de las Águilas en conferencia de prensa tras el duelo contra los Diablos.

Parece que, con el técnico argentino, por fin Roger comienza a despertar, pues el domingo fue el encargado de anotar el primero de los tres goles con los que las Águilas volvieron a levantar el vuelo frente a los escarlatas en el Estadio Azteca.

