Santiago Baños arremete contra selección chilena por lesión de Diego Valdés

Diego Valdés se lesionó en la última Fecha FIFA en donde tuvo actividad con la selección chilena, algo que no paso desapercibido en América, pues Santiago Baños 'explotó' contra el combinado sudamericano.

El presidente azulcrema aseguró que Chile fue inconsciente al no dosificar a Diego Valdés, pues sabían de la carga que tenía en los últimos días.

"Se me hace una falta de respeto lo que hizo Chile como selección. Se les avisó, se les mandó un estudio de lo que venía haciendo Diego, lo veníamos recuperando de la Fecha FIFA anterior. Lo recuperamos, se va, participa 90 minutos, se les pidió que analizaran la carga que había tenido y lo meten 87 minutos a todo lo que da, después de inicio en el segundo partido. Es lamentable que no piensen también en los equipos, que somos quienes les pagamos a los jugadores y ahora ellos no van a poder tener a Diego para noviembre”, señaló el directivo azulcrema en entrevista con TUDN,

Hoy en los espacios de @TUDNMEX y @TUDNUSA verán las razones de la molestia de las águilas con la selección de Chile por la lesión de Diego Valdés Enorme entrevista de @marccrosas pic.twitter.com/D2JGtxfKbr — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) October 20, 2023

Diego Valdés sufrió un desgarre en el juego ante Venezuela y todo apunta que estará fuera de 7 a 8 semanas, lo que significa que el atacante americanista volverá hasta la Liguilla.

El actual goleador de las Águilas frenó su cuota en 6 anotaciones debido a que tendrá que estar fuera de circulación más de un mes para recuperarse de la lesión muscular que le ocasionó el intenso calendario y carga de trabajo que había en sus piernas.

