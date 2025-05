Santiago Baños sobre la posible participación de América en el Mundial de Clubes: "No has hecho nada malo"

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este lunes la exclusión de León del Mundial de Clubes 2025, tras lo cual FIFA hizo oficial que ese lugar lo ocupará el vencedor de un partido eliminatorio entre América y LAFC.

Al respecto, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, señaló que ha sido un proceso complicado. Sobre todo por los señalamientos de que el club de Coapa influyó en la toma de decisiones.

"Se daba a entender que nosotros estábamos involucrados en la decisión de FIFA, lo cuál no es cierto. Si recordamos bien el equipo de Costa Rica fue el que inició todo este tema en el TAS en contra del Grupo Pachuca", declaró el directivo en entrevista con Baños.

Baños habló sobre la posibilidad de América de ir al Mundial de Clubes | MEXSPORT

América no hizo nada malo de cara al Mundial de Clubes

Los argumentos de la FIFA para determinar que LAFC y América se enfrenten por ese lugar vacante son que los angelinos quedaron subcampeones de la Copa de Campeones de Concacaf contra León. Mientras que los azulcremas eran el mejor lugar del ranking en 2024, último año para designar a los invitados al Mundial.

En ese aspecto, Baños reiteró que los criterios de la FIFA no le competen a los equipos. "La recibimos (la invitación) con los brazos abiertos, hay suficientes motivos para que sucedan. Desde el tema de la multipropiedad, desde el tema del TAS, hasta el tema de FIFA".

América se medirá ante LAFC por un lugar en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

"El LAFC es subcampeón, nosotros somos el primer lugar del ranking de la FIFA durante cuatro años, tu no has hecho nada malo. Nosotros somos muy respetuosos con ese tema, con dos manos vamos a pelear el Play Off, posteriormente ojalá lo ganemos y lleguemos con la mejor cara al Mundial de Clubes y la mejor versión del América", añadió.

Infantino confirmó el juego sin avisar a los equipos

Desde antes de que el TAS diera la resolución, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino ya había anunciado que, en caso de que se confirmara la exclusión e la Fiera, se jugaría un partido entre América y LAFC. Al respecto, Baños compartió que ellos nunca recibieron una invitación formal.

Baños señaló que América no ha hecho nada malo | MEXSPORT

"Poco a poco fue generando este rollo hasta que Infantino salió a decirlo sin nosotros estar avisados formalmente. Te puedo decir que no hay un documento hasta el día de hoy, asegurando nuestra participación en este partido", y añadió que por ello se centraron en el Clausura 2025 por completo.

"Es complicado porque obviamente hace ruido, porque no hay un mensaje, un aviso o un oficio. Entonces los jugadores preguntan, el cuerpo técnico. El mensaje fue siempre no hay un mensaje, un aviso o un oficio de FIFA hacia el club. Entonces tocó concentrarse en la liga hasta el día de hoy", finalizó.

LAFC y América ya se han enfrentado en el pasado | IMAGO 7