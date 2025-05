Liga MX se queda sin entrenadores mexicanos en Liguilla por tercer torneo al hilo

Año con año podemos observar un claro decremento en el numero de entrenadores mexicanos en la Liga MX y esto se acentúa aún más en la Liguilla, pues en la fase más importante del torneo, los entrenadores extranjeros son los que ocupan los banquillos disponibles.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Liga MX sin DT mexicanos en Liguilla | MEXSPORT

Por tercer torneo consecutivo, la Liga MX se queda sin un solo entrenador mexicano en la Liguilla y los ochos equipos que están instalados en los Cuartos de Final del Clausura 2025 cuentan con un estratega extranjero.

Cabe señalar que en esta estadística no estamos tomando en cuenta partidos de Play In, pues a pesar de que esta ronda es considerada Fase Final del torneo, no forma parte de la Liguilla, la cual comienza desde los Cuartos de Final.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

Los entrenadores argentinos predominan en la Liga MX | MEXSPORT

Entrenadores extranjeros en la Liguilla del Clausura 2025:

Toluca: Antonio ‘Turco’ Mohamed - Argentina

América: André Jardine - Brasil

Cruz Azul: Vicente Sánchez - Uruguay

Tigres: Guido Pizarro - Argentina

Necaxa: Nicolás Larcamón - Argentina

León: Eduardo Berizo - Argentina

Monterrey: Martín Demichelis - Argentina

Pachuca: Guillermo Almada - Uruguay

Ricardo Carbajal, último entrenador mexicano en dirigir un partido de Liguilla de la Liga MX

Para encontrar un entrenador mexicano en un partido de Liguilla nos tenemos que remontar hasta el Apertura 2023, cuando Puebla, que era dirigido por Ricardo Carbajal, disputó y fue eliminado en los Cuartos de Final a manos de Tigres, quien en ese momento tenían en el banquillo a Robert Dante Siboldi, otro técnico extranjero.

Ricardo Carbajal, último mexicano en dirigir en Liguilla | MEXSPORT

‘Nacho’ Ambriz, último DT mexicano en ser campeón en el futbol mexicano

La escasez de entrenadores mexicanos en Liguilla también tiene como consecuencia que sean los DT extranjeros los que normalmente levantan semestre a semestre el título de la Liga MX.

El último DT mexicano que se consagró como campeón del futbol mexicano es Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, quien en el Apertura 2023 levantó el título con León.

Nacho Ambriz, último DT mexicano en ser campeón en Liga MX | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE ACERCA DE LA MULTIPROPIEDAD: "NO ME PARECE CORRECTO TENER DOS EQUIPOS"