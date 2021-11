Santiago Solari: 'Mi corazón está puesto aquí, en América'

El terremoto de la eliminación a manos de Pumas cimbró al americanismo, pero en el club de Coapa no tirarán al caño el proyecto que los convirtió en el club con más puntos y más efectivo del año, al contrario, lo apuntalan para conseguir el objetivo eterno de las Águilas: otro título de Liga MX.

Luego de sostener charlas, entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, algo seguro es que Santiago Solari no se va, sino que se mantiene en el banquillo americanista con una meta: llegar al menos a la Final del siguiente torneo.

Además, la directiva encabezada por Santiago Baños buscará reforzar al actual plantel en los puestos que solicite el estratega, además de definir las bajas de los jugadores que no cumplen con el compromiso que demanda el América. El club de Coapa busca especialmente en la posición que ha sido el dolor de cabeza de los últimos torneos: volante por derecha.

CON LA MENTE EN EL NIDO

Justo antes de sufrir la eliminación en Cuartos de Final, Solari charló con RÉCORD en exclusiva para desmenuzar el sensacional año en el torneo regular que logró con América, lo que le ganó reflectores de otras partes del mundo en las que lo veían emigrando a otros grandes clubes.

El timonel argentino tuvo conceptos muy claros, por su cabeza no pasó otra cosa mas que trabajar y cumplir con las Águilas: “Es parte de la normalidad”, respondió de inmediato, “Si me hacen una entrevista de Argentina y tengo un pasado con una historia en River, me van a preguntar por River, y cómo no voy a responder con cariño si le tengo mucho cariño… Con el Madrid estuve casi 15 años, entonces me preguntan por el Madrid y lo considero como mi casa.

“Pero tengo año y medio de contrato, tengo mi cabeza puesta aquí, mi corazón y mi espíritu, todo puesto aquí”, afirmó Solari en la charla en el Estadio Azteca previo al inicio de la Liguilla. “Trabajamos cada día con la visión puesta solamente en el América, no sólo yo sino el resto del cuerpo técnico, eso sin lugar a dudas”, aseguró el estratega.

Sobre la evolución de su responsabilidad en el club de Coapa, de no limitarse a dirigir al primer equipo, sino incluso opinar sobre el armado del plantel y otras cuestiones, Solari reconoce que es un proceso normal, en el que aportan a que la directiva encuentre al mejor equipo posible bajo las complicadas circunstancias económicas que rigen al mundo.

“Eso lo hacemos con mucha naturalidad, con el Presidente, Santiago Baños, y evidentemente con los directivos y el dueño, que son los que han de trazar las líneas maestras. Desde mi puesto es mi obligación tratar de decir cuáles pueden ser las carencias o puntos fuertes, lo hablamos con naturalidad con Santiago.

“El club intenta luego hacer lo mejor posible para hacer al equipo lo más competitivo posible, dentro de un mundo muy difícil y de un momento particular en el mundo del futbol a nivel financiero, y de manera disciplinada.

“No siempre es sencillo cuadrar la disciplina financiera con la parte deportiva, eso lo tengo claro, que es un equilibrio que es difícil de llevar y siempre trataremos de tener el plantel más competitivo posible”, comentó Solari en la charla previa al inicio de la Liguilla.