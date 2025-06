Santiago Solari sobre Fidalgo en la Selección Mexicana: “Es el honor más alto”

Santiago Solari no pudo dejar ningún trofeo en las vitrinas de Coapa durante su paso por América, sin embargo, el entonces entrenador argentino fue el hombre que puso los cimientos del equipo de época que hoy tiene André Jardine, pues fue quién trajo desde España a Álvaro Fidalgo, a quién hoy aconseja representar a la Selección Mexicana.

En entrevista para Claro Sports como parte de un documental sobre Álvaro Fidalgo, Santiago Solari, hoy directivo del Real Madrid, ve con buenos ojos que ‘El Maguito’ represente al Tri la próxima Copa del Mundo, esto debido a que México es un país que recibió al futbolista español y le dio la oportunidad de tener una carrera exitosa.

“Creo que tener la posibilidad de jugar en la selección del país que te acogió y que te permitió triunfar, puede llegar a ser el honor más alto”, declaró Solari.

¿Fidalgo seguirá los consejos de Solari?

El nacido en Asturias ya tiene su carta de naturalización y desde hace varios meses ya es un ciudadano mexicano, sin embargo, aún falta tiempo para que la FIFA le permita poder jugar con el Tri, además, el mismo no ha confirmado si quiere representar a la Selección Mexicana.

“No lo descarto. No tengo problema en decir que no lo descarto y que no diría que no obviamente, pero no fue la naturalización por eso. Tenía la opción de hacerlo, estoy feliz en el país, lo hice”, comentó Fidalgo hace meses.

Si bien con André Jardine ha levantado una gran cantidad de títulos, Santiago Solari es probablemente el entrenador que ha marcado la carrera de Álvaro Fidalgo, coincidiendo desde el Real Madrid Castilla y fue el propio Solari quién lo debutó en el primer equipo Merengue.

