Santiago Solari tras triunfo vs Portland: 'El partido que hicimos fue muy serio y sólido en defensa'

En América no quieren hablar más del arbitraje. El entrenador de las Águilas, Santiago Solari, evadió expresar alguna opinión sobre las decisiones de los colegiados, por lo que prefirió enfocarse en el espectáculo brindado por los de Coapa y el Portland Timbers.

“A mí el partido de hoy me gustó mucho como espectáculo, me gustó el rival, es un equipo que juega bien al futbol. Conozco a su entrenador y sé cómo piensa, es un equipo sólido. Me gustó como se jugó en general. El partido que hicimos nosotros fue muy serio y sólido en defensa, en centro del campo y en ataque.

“Hubo muchas ocasiones de gol, fue un bonito partido de futbol, desarrollado de la manera que tuvo que ser y estoy contento con los jugadores”, respondió al ser cuestionado directamente sobre las constantes pifias de los silbantes.

Ahora, con el boleto a las Semifinales de la Concachampions, el timonel argentino aseguró que debe enfocarse en el torneo de Liga, por lo que no hay tiempo para relajación en el Nido.

“Descanso no, debemos seguir trabajando. Sí recuperar energías por combinar ambas competiciones, meternos a Semifinales que ha sido un gran esfuerzo. A recuperar, pero rápidamente debemos estar de vuelta entrenando para preparar el cierre de torneo, que es un nuevo torneo”, puntualizó.

Solari admitió que prepara cada partido de manera diferente dependiendo de las cualidades del equipo rival, por lo que destacó el rendimiento de sus jugadores en el duelo contra Portland.

“Cada partido es diferente, cada partido pide cosas específicas, y tienes que hacer una serie de cosas, pero de acuerdo a cada rival hay cosas donde poner el foco y cuestiones específicas que te pide el partido. Estoy muy contento con el partido de hoy, fue un espectáculo bonito. Tuvo continuidad. Se ha desarrollado muy deportivamente y destacar el trabajo de la defensa, el medio campo y el ataque. Eso es gracias al trabajo de los jugadores. Que Viñas anote dos goles o que Henry entre de buena manera o Bruno que tuvo una larga recuperación se vaya reencontrando son sus mejores sensaciones. No me gusta dar nombres porque uno se puede extender y todos se merecen algo para recalcar”, afirmó Solari.

ESPERA REGRESO DE CÓRDOVA

Santiago Solari está ansioso por contar con Sebastián Córdova de regreso. El entrenador admitió que le encantaría contar cuanto antes con el mediocampista mexicano, pero sabe que es necesario darle tiempo para que se recupere y pueda demostrar todo su nivel en la Liguilla.

“Esa respuesta se la dejó a los servicios médicos, que me parece más pertinente (la de detallar la lesión de Córdova). Sebastián esperemos que esté lo más pronto posible, al igual que Aguilera. Es cierto que le está tomando más tiempo del que esperábamos, pero está trabajando, está descansando, está poniendo lo mejor de sí para que el América y todos nosotros podamos verlo brillar.

“Desde que fue a la Selección, que hizo un gran Preolímpico, hemos podido verlo poco. Quisiéramos tenerlo con nosotros lo antes posible, pero esto es salud y su recuperación también depende del tiempo”, detalló el argentino en conferencia.

