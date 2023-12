Sebastián Cáceres confiesa que Bielsa lo aconseja para mejorar con América

Este miércoles las Águilas del América encararán el primero de dos encuentros por las Semifinales del Apertura 2023, donde tendrán que enfrentar al Atlético de San Luis.

En la previa al encuentro en el Alfonso Lastrás, el defensa central uruguayo, Sebastián Cáceres, comentó lo importante que ha sido Marcelo 'El Loco' Bielsa en la mejoría de juego que ha tenido el central charrúa, asegurando que los consejos que el entrenador argentino le ha dado le han servido para mejorar con el equipo mexicano.

"Bielsa me ha dado muchos consejos, me ha dicho que cuando me mantengo enfocado sobresalen muchas de mis características defensivas y por eso he trabajado mucho en el tema de mantener el foco", comentó el zaguero sudamericano.

Cáceres aprovechó la oportunidad para comentar cuáles son sus metas con el seleccionado sudamericano, asegurando intenta tomar todo lo que pueda de sus compañeros con mayor experiencia en el conjunto celeste.

"Uno cuando va a selección trata de aprender de toda la experiencia de la que se ve rodeado, tengo compañeros de enorme calidad y experiencia, de los que absorbo un montón de cosas, esa es la intención en cada llamado", finalizó.

