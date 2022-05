Sebastián Cáceres: 'Estamos pensando en Pachuca y no en si hubo polémica arbitral'

Para Sebastián Cáceres la polémica arbitral que se generó alrededor del pase a la Semifinal de América es un tema irrelevante al interior del club, asegurando que solo están enfocados en Pachuca.

"Acá ni siquiera hablamos de eso, estamos contentos de que pasamos, estamos pensando en Pachuca y no en si hay polémica que eso lo resuelva quien lo tenga que hacer, si quieren discutir sobre eso nosotros no nos metemos en eso, así que no nos molesta para nada", declaró el uruguayo.

"Es normal que al América se le va a exigir más, se le va a exigir que juegue bien y que gane de por así decirlo de manera honesta porque se está criticando que fue de forma deshonesta, no importa, es América y hay que ganar como sea", agregó.

Sobre el cambio de actitud que tuvo el equipo con la llegada de Fernando Ortíz, el charrúa admitió que la confianza que recibieron del nuevo cuerpo técnico fue fundamental.

"Estuvimos más enfocados, más concentrados, más en confianza porque somos los mismos jugadores, pero si que se notó un cambio y creo que pasó más por el tema de la concentración, enfocados en lo que cada uno tenía que hacer y ayudar al compañero", finalizó Sebastián Cáceres.

