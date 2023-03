Sebastián Córdova recordó el mal paso de Henry Martín en América: 'No metía nada'

Sebastián Córdova, jugador de los Tigres, habló de su ex equipo previo al partido de Jornada 11 y aprovechó para recordar la mala racha de Henry Martín, quien actualmente es el goleador del América.

Este fin de semana Tigres recibirá al América en uno de los partidos estelares de la Liga MX. Ante esto, el volante mexicano recordó el mal paso que tuvo Henry Martín cuando Córdova aún jugaba para las Águilas.

“Va muy bien, va metiendo muchos goles y me da mucho gusto. Yo estuve con él (Henry) en la etapa que no metía nada, pero me da muchísimo gusto que ahora le esté yendo muy bien, que salió adelante y su mentalidad siempre fue y será siempre ser ganador”, comento Córdova de su excompañero, en tono de broma.

De la misma forma el joven mexicano habló con respecto al partido y lo que será enfrentar al América de nueva cuenta.

“Sentimiento obviamente hay (América) pero ahora soy de Tigres y voy a buscar ganar”, finalizó el volante ofensivo en entrevista para TUDN.

Córdova agradece a Diego Cocca el llamado a la Selección

Sebastián Córdova se perdió el mundial de Qatar 2022, pero ahora con Diego Cocca como entrenador, volvió a recibir el llamado para representar a la Selección Mexicana. Ante esto agradeció al entrenador.

“Siento que también fue por el tema de que él (Cocca) ya me conoció, ya me tuvo aquí un buen rato, sabe como entreno, sabe que le puedo dar en un partido y pues agradecer”, expresó el jugador de Tigres.

