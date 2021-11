Solari reconoció fallas ante Cruz Azul: 'Los errores te cuestan el gol'

Le salieron caros los errores al América. Tras dejar escapar el empate ante Cruz Azul, el entrenador de las Águilas, Santiago Solari, reconoció que quedarse con un hombre menos y un penalti en contra les pesó mucho.

"Ese tipo de errores te cuestan gol. En este caso, penal y expulsión son muy duros, mucho más en el último segundo cuando estaba por terminar el partido, eso no lo podemos ocultar. Esto es así", declaró el estratega azulcrema en conferencia de prensa.

Sin embargo, aunque las Águilas continúan en la cima de la tabla general y de cara a la última fecha de la Fase Regular, Santiago Solari comentó que tendrán muchas cosas por mejorar, pues no se quieren conformar solo con ser los líderes del Apertura 2021.

"Siempre se puede mejorar, siempre en todo momento hay espacio para mejorar. Dicho esto creo que ha sido un semestre (y una, fecha por disputarse) realmente muy positivo en término de juego y también de resultado. De hecho nosotros antes de este partido ya teníamos y tenemos asegurada la máxima puntuación del liderato, evidentemente tenemos que dar la cara también en estos partidos como lo hemos hecho hoy", indicó.

Finalmente, el próximo fin de semana se volverán a ver las caras frente a Monterrey, tras haber disputado la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que buscarán culminar de la mejor manera el torneo previo a la Fiesta Grande y sobre todo arrebatarle los tres puntos a los de la Sultana del Norte.

"Enfrentaremos a Monterrey en la última fecha, como siempre defender el escudo y la camiseta como siempre y para tratar de sumar más puntos también, no nos conformamos. Sabemos que no nos puede alcanzar nadie, pero eso no nos conforma y queremos, más puntos. Además en el último encuentro con Monterrey, nos tocó enfrentarnos en la Final y ganaron ellos; entonces es una oportunidad de revancha", concluyó.

