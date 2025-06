Solari recuerda por qué llevó a Fidalgo a América: "Los entrenadores no olvidan a jugadores con talento"

Álvaro Fidalgo pasó de apuesta a promesa en América. El español llegó a Coapa para el Guardianes 2021, cuando el equipo de Coapa estaba bajo el mando de Santiago Solari.

A pesar de que el 'Maguito' no estaba probado por completo en Primera División, el técnico argentino no dudó en pedir su fichaje, pues lo conoció bien en Real Madrid Castilla.

"No se olvidan los jugadores con talento" señaló Solari

En entrevista con Claro Sports, Solari recordó cómo se dio la llegada de Fidalgo. “Los entrenadores no olvidan a los futbolistas que tienen talento, que tienen carácter y capacidad de sacrificio... evidentemente yo lo conocía y la gente en México no”.

Fue el técnico argentino quien le dio a Fidalgo su única oportunidad con el primer equipo de Real Madrid, en Copa del Rey en la Temporada 2019-20. Fue ante Unión Deportiva Melilla que el 'Maguito' sumó 12 minutos, pero tras ello no logró consolidarse y por ello llegó a la Liga MX, donde se ha consolidado como figura.

Fidalgo no se olvida de Solari

Aunque ha tenido altibajos, como cuando fue expulsado en la Semifinal del Clausura 2023 ante Chivas, Fidalgo es un referente en el actual plantel azulcrema. Sin embargo, sabe que todo comenzó a partir de la llamada de Solari.

"Me llamó y me dijo que sentía que yo estaba listo para cosas grandes, que en algún momento iba a llegar, así que, pues no lo dudé obviamente, no lo dudé por ningún lado”, relató en su momento el español.

