Tano Ortiz sobre el plantel que hiló nueve victorias: 'No hay B ni C, hay un solo equipo'

Con un equipo alterno, el América se metió a la cancha del Estadio Victoria para derrotar a los Rayos del Necaxa y llegar así a nueve victorias consecutivas en el Apertura 2022 de la Liga MX; sin embargo, para Fernando Ortiz no existe equipo B en las Águilas.

"Las conjeturas son de ustedes. Tengo un grupo magnífico de jugadores y quien juegue lo va a hacer de la misma manera, no tengo duda y jamás la voy a tener. No hay equipo B ni C, hay un solo equipo. El mejor equipo que pudimos presentar estuvo en la cancha y ahí están los resultados”, dijo Ortiz en conferencia.

El Tano aseguró que dejó a sus jugadores disfrutar del récord logrado, pero les dejó muy claro que en puerta tienen el duelo pendiente ante Santos Laguna de la próxima semana.

“En esta seguidilla de victorias los dejo disfrutar porque en el futbol se disfruta poco. Les dije que descansaran, que disfrutaran, que lograron algo histórico y que el lunes es Santos; el que esté mejor va a jugar”.

Asimismo, el estratega argentino señaló que se encuentra "Feliz, pero sería una frase reiterada: me quedo con el grupo de seres humanos que tengo en el vestuario y se matan en cada pelota. Es lo que hay y es lo que se ve, lo demás son estadísticas e historia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1: CHECO PÉREZ SE ENCONTRÓ CON SYLVESTER STALLONE PREVIO AL GP DE ITALIA