Tano Ortiz sobre empate con Santos: 'Fue un cachetazo, no somos invencibles'

Fernando Ortiz dejó claro que este tipo de partidos son hermosos para los aficionados, sin embargo para el significan puntos a mejorar. Además de que resaltó que este resultado es una cachetada a tiempo para ver que no son invencibles.

“Para el espectador es hermoso tener un partido así de su equipo y regalarle la forma en que se dio el partido y empatar, es hermoso. De este lado hay muchas sensaciones, son franco y sincero, se los dije en el vestuario; estoy feliz por el carácter y la valentía, pero es un buen cachetazo para que sepan que no somos invencibles, que Santos hizo un partido inteligente, nos pegaron en el momento justo. Me quedo con un empate que a la afición le gusta, nada más”, mencionó Ortiz.

A pesar de que el modo en que se sacó el resultado no fue del agrado del 'Tano', destacó la actitud mostrada por los jugadores: "Más allá de que estábamos en una adversidad importante, el equipo nunca dejó de insistir y buscó las alternativas. Tuvimos más oportunidades de Santos, pero no fuimos tan precisos como ellos, pero es futbol y si no hay errores no hay goles. Los chicos están, si no estuvieran no sería esa reacción”.

Finalmente, el estratega declaró que el sábado en el Clásico Nacional saldrán a dejarlo todo en la cancha desde el primer minuto: "La sensación mía particular es esa, de no encontrar la sensación que se generó fuera de lo que es en lo interno. A la afición agradecerle y decirle que venga el sábado a ver a su equipo que va a salir a ganar. Vamos a estar con todo el sábado, del minuto 0 al 95 para ganarlo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: AMÉRICA CORTÓ SU RACHA DE VICTORIAS EN DULCE EMPATE CONTRA SANTOS LAGUNA