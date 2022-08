Tano Ortiz sobre racha positiva: 'No me quedo con los seis partidos ganados, siempre hay que corregir'

Tras ganar su sexto partido al hilo, Fernando Ortiz, técnico del América dijo que no se conforma con los seis partidos ganados de manera consecutiva, pues considera que siempre hay aspectos que corregir.

"No importa el nombre que esté dentro del campo, sino la intención. No me quedo con los seis partidos que hemos ganado, siempre hay que corregir", declaró El Tano en conferencia de prensa.

Además, Ortiz minimizó las críticas que surgieron en torno a su equipo al arranque de la temporada y aseguró que él junto a su plantilla trabajan día a día para ser protagonistas.

"Las críticas son parte de estar en una institución grande como América. Nosotros trabajamos para ser protagonistas", mencionó.

Finalmente, el estratega argentino destacó el carácter que tuvieron sus pupilos para darle la vuelta al marcador ante el Mazatlán, y dijo que no se percató que Henry Martín y Richard Sánchez hayan presentado molestias, pues a su salida del terreno de juego a ambos se les colocó hielo.

"Iniciamos con un marcador adverso y los chicos tuvieron el carácter para revertir la situación. Los he felicitado, no he prestado atención si salieron con molestias", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: VICTORIA SOBRE MAZATLÁN COLOCA A LAS ÁGUILAS EN LO MÁS ALTO DE LA TABLA