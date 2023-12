Tito Villa previo a la Final del Apertura 2023: 'No le deseo el bien al América'

Emanuel Villa fue claro: él odia al América. El exdelantero de Tigres y Cruz Azul expresó que para la Final del Torneo Apertura 2023, apoya a los de la UANL e incluso recalcó que no tiene ningún buen sentimiento hacia las Águilas, sino todo lo contrario.

"Yo en lo particular no le deseo el bien, y muchos dirán que trabajo en la empresa dueña del América, pero yo no quiero que gane el América, yo sí soy de los que odia al América y esa frase del 'Ódiame más' yo sí soy de los que se suma a esa frase.

"Obviamente voy a ser más tigre que nunca en esta Final, tuve un paso por Tigres también al cual recuerdo con mucho cariño y seré más tigre que nunca en esta Final", dijo el comentarista en el podcast de La Máquina.

Asimismo, 'Tito' expresó la confianza que tiene en que el año que entra sea bueno para Cruz Azul y llegue a la Liguilla.

"Ojalá que La Máquina vuelva en el 2024 a ser protagonista y nos vuelva a tener con la piel chinita en una instancia como esta", señaló.

