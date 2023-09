"Me llevó mi dignidad". A pesar de haber salido campeón con el América en el Apertura 2014, Antonio Mohamed terminó por dejar el equipo debido a que la directiva ya estaba trabajando con Gustavo Matosas a pesar de aún contar con el Turco en el banquillo.

El 'Turco' Mohamed fue anunciado como el nuevo director técnico del equipo azulcrema el 18 de diciembre del 2013 con la esperanza de que el equipo mantuviera el ritmo que había logrado encontrar bajo las órdenes de Miguel Herrera. Esto fue logrado en parte durante el Clausura 2014, ya que Las Águilas lograron clasificarse a la liguilla en el quinto puesto, pero quedaron eliminados en los Cuartos de Final por Santos debido a los goles de visitante.

El director técnico argentino no se conformó con lo hecho en su primer torneo con el conjunto de Coapa y para el Apertura 2014 logró colocar al equipo en la primera posición después de 17 jornadas al haber sumado 31 puntos. Ya en la etapa de la liguilla, logró imponerse a Pumas, Monterrey y Tigres para consagrarse como el nuevo campeón del futbol mexicano.

Sin embargo, este campeonato no terminó por ser tan positivo como se esperaba, ya que en el transcurso del campeonato la directiva tomó la decisión de no renovar a Antonio Mohamed, ya que decidieron apostar por un nuevo proyecto como el de Gustavo Matosas que había sacado bicampeón a León.

“Me dieron las gracias y pasó lo que yo sabía desde hace mucho. Estoy disfrutando el momento y les dije que no me gustaron las formas y ellos están en su derecho. Les dejo la copa y me llevo mi dignidad”. Estas fueron las primeras palabras de Mohamed después de haber conseguido el título con el América, pero ya sabiendo que él no continuaría en esta institución.

Tiempo después, lo que era un secreto a voces terminó por hacerse oficial, ya que el conjunto de Coapa hizo oficial la llegada de Gustavo Matosas al banquillo. "Un día llegó Yon de Luisa, no estaba el equipo entrenando y ahí se rompió lo que era. Pero lo que realmente pasó es que ellos querían a Matosas, no me querían a mí y contrataron a otro técnico", confesó Mohamed a ESPN en 2014.

