Zague: 'América nació como antagonista; ahora es el más grande de México'

En el marco del 105 Aniversario del América, Luis Roberto Alves ‘Zague’, máximo anotador en la historia del club platicó con RÉCORD, charla en la que relató que el América surgió para ser el antagonista de Chivas, pero con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en el equipo más grande de México, razón por la que se enorgullece por ser el máximo romperredes de la institución.

“El América surge para competir contra una institución que merece todo el respeto de la familia Alves como es el Guadalajara porque mi padre también me enseñó a respetar más allá de la rivalidad, pero sí había que imponer condiciones en este tipo de rivalidad. El América fue creado con esa intención de ser el antagonista del equipo del pueblo, del equipo de los mexicanos y eso no era un camino fácil y sencillo, pero gracias a Dios con esos valores, hoy puedo decirles a mis hijos y a mi gente que soy el máximo goleador del club más importante del futbol mexicano”, declaró para este medio.

“Me siento muy honrado, me genera mucha alegría (ser el máximo anotador en la historia del América). No me gusta cacarear mucho eso, no es mi estilo, mi padre me enseñó eso, los valores y principios que mis padres me transmitieron, me condujeron por este camino. Eso me genera mucha alegría, no es cualquier cosa, estás hablando del Club América, el más querido y el más odiado del futbol mexicano”, agregó.

Zaguinho aseguró que no cualquiera tiene el carácter y las condiciones para vestir la camiseta azulcrema, pues esta tiene un peso especial a comparación de otros equipos.

“El América no cualquiera tiene condiciones y capacidad de llevar en alto esa bandera del americanismo y eso es lo que siempre traté de hacer en los 12 años que estuve en el América, con mucho orgullo, con la cara levantada a pesar de los pesares.

“El carácter, la personalidad de uno, aunado al don que tienes, pero sobre todo es tu mentalidad de soportar toda esa avalancha que representa estar en el equipo más mediático, del que todos están pendientes, porque de muchos equipos hablan y son consentidos y los protegen y si te va mal no te señalan tanto, aquí en el América si te va bien, pues si, pero si te va mal, más todavía te señalan y es donde tienes que tener el carácter, el temple, la personalidad de revertir ese tipo de situaciones, porque de repente recibes unos palazos muy fuertes, la caída muy brusca, muy dolorosa y tienes que pararte y más si asumes un rol protagónico. Esa creo yo es la clave, tu carácter, tu personalidad”

Finalmente, el exdelantero, recalcó su amor por el América y aseguró que su intención no es vivir del América, sino vivir para el América. “Soy americanista de corazón, no soy americanista de ocasión, como muchos aficionados o jugadores. Una vez en esa etapa como directivo le dije al dueño: “Yo no quiero vivir del América, yo quiero vivir para el América”, finalizó.

