Zague: 'Ofrecí jugar gratis para retirarme en América'

Zague reveló que en el año 2003 cuando terminó su contrato con el Necaxa intentó regresar al América, pues su sueño era finalizar ahí su carrera e incluso aseguró que se ofreció a jugar gratis; sin embargo, la directiva de aquel entonces no cedió.

“Fue un trago desagradable y sobre todo la última etapa porque mi gran sueño era retirarme en el América y no me dieron esa oportunidad, incluso tuve que ofrecerme a jugar gratis y poca gente sabe. Después del Necaxa, en el 2003 mi sueño era jugar mi último torneo en el América, el equipo de mis amores”, dijo para RÉCORD.

“Muchas cosas uno se queda callado en su momento, no quiere decir, no quieres caer en la confrontación, nunca ha sido mi estilo, nunca he sido polémico, no me gusta declarar por declarar, pero hasta me ofrecí a jugar gratis para retirame en el equipo de mis amores”, agregó.

Alves confesó que salir del conjunto de Coapa fue algo muy doloroso para él debido a que se visualizó portando la camiseta azulcrema durante toda su carrera, pero con el tiempo logró superar el trago amargo.

“A mí me dolió mucho, yo nunca me imaginé salir del América, yo soy de esos románticos que me imaginaba toda mi carrera en el América, aunque fui bien tratado en el Atlante y el Necaxa, pero siempre me visualicé jugando en el América y salir si me dolió muchísimo y eso la gente no lo sabe o los mismos directivos que actúan de esa forma y tuve que entender y mi padre fue parte fundamental en el apoyo, pero si fueron golpes muy duros que no esperas, inclusive hacerle daño al América porque ya luego tuve que enfrentarme al América, pero si me dolió mucho”, finalizó.

