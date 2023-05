Benjamín Mora tras ganar la Ida vs Chivas: 'No parece una ventaja para sentir que estamos hechos'

La victoria que Atlas consiguió en la Ida de los Cuartos de Final sobre Chivas no asegura nada, así lo dejó saber el entrenador Benjamín Mora, quien aseguró que, ni siquiera con tres o cuatro goles a favor darían por definida esta fase.

"Tenemos que sentarnos a revisar lo que sucedió esta noche en cuestión de funcionamiento. La ventaja que tenemos es de un gol, pero no me parece que sea una ventaja para sentir que estamos hechos. Vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, a seguir concentrados, metidos en nuestro trabajo", dijo en conferencia de prensa.

El estratega rojinegro obtuvo su primera victoria sobre el Rebaño, y esto fue resultado de la diferente lectura que le dieron al juego de Chivas en comparación al juego de Fase Regular, pues ahora los Zorros mostraron mayor solidez, así lo consideró.

"El partido de liga fue distinto, teníamos otra disposición táctica, pero sabíamos de la potencialidad de los movimientos que tenía ellos y se trabajó en la solidez, en el orden y comunicación y hoy salió de manera correcta", apuntó.

