Eliminar a Chivas no salva el torneo de Atlas, aseguró Gonzalo Pineda

El director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda, aseguró que se fue con un sabor amargo luego de no vencer a Chivas, por lo que descartó que el eliminar al odiado rival salva el torneo.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

“Quería los tres puntos y me sabe amargo porque fuimos mejores, cuando somos superiores y no se consiguen los tres puntos. No pregunté al grupo, si te soy sincero, no se salva el torneo dejando al rival afuera. Para mí, lo importante somos nosotros y dejar fuera al rival, no me sabe mucho, aspiramos a mucho más y en ese compromiso estamos”, señaló.

Eliminar a Chivas no es consuelo para Atlas | IMAGO 7

Pineda confía en mejora de Atlas para el Apertura 2025

De igual manera aseguró que el siguiente torneo será la oportunidad de que Atlas presente un mejor desempeño por lo que ese proceso comienza desde hoy,

“Hoy empieza la revancha para mí y estaremos trabajando muy duro en estas vacaciones para encontrar los problemas, las soluciones y cómo es que vamos a seguir adelante. Tendremos que ver los datos, volver a ver todos los partidos, hablar del cuerpo técnico de estas situaciones, de repente cuántos cambios son razonables”, agregó.

Pineda ya piensa en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Pineda no quiso "mufar" a Uros Durdevic

Ante el posible campeonato de goleo de Uros Durdevic, no profundizó porque no quería atraerle la mala suerte porque aún no es seguro. Sin embargo, sí dijo que para el delantero no era lo más importante para conseguir. “He hablado con él y sé que para él no es lo más importante".

"Siempre hemos manifestado que lo primero es el equipo y lo demuestra, cuando tiene que pasar la pelota, por eso normalmente lo hace. Es un muchacho muy humilde que está pensando primero en el equipo. Entiendo que para la afición y el club podría ser algo importante, pero no quiero tocar el tema porque no quiero 'mufarlo'”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Con doblete de Gorriarán, Tigres derrota a Pumas y espera rival para Liguilla

Durdevic es uno de los líderes de goleo | IMAGO 7