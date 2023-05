Veljko Paunovic tras derrota de Chivas ante Atlas: "Esto es remontable"

Es un resultado que se puede revertir. En la Ida de los Cuartos de Final, Chivas cayó apenas por la mínima diferencia ante Atlas, pero este resultado, lejos de desanimar al conjunto rojiblanco, les da la esperanza de que en la Vuelta podrán reponerse, así lo dejó saber el entrenador Veljko Paunovic.

“El equipo ha estado bien, la pena es que no hemos podido subir al marcador. Al final de la primera parte nos marcaron el gol que supuso condicionamiento para el resto del partido, pero no tengo duda que esto es remontable, está en nuestras manos y nos viene bien, no podemos especular, tenemos que ganar”, dijo en conferencia de prensa.

El Rebaño tuvo la posibilidad de adelantarse en el marcador, pero la fortuna no estuvo del lado de Víctor Guzmán, quien erró un penalti en el primer tiempo y aunque esta situación afectó momentáneamente al capitán de Chivas, Paunovic aplaudió su capacidad para reponerse del duro golpe.

“Él es capaz de sobreponerse a este igual que nuestro equipo. Siempre una situación como fallar un penalti afecta, pero la reacción de Pocho ha sido fenomenal, pero eso le pasa a todos, las superestrellas fallan penaltis. Necesitó un poquito de tiempo, pero regresó”, explicó.

Ahora, los rojiblancos están completamente concentrados en hacer de la Vuelta, su revancha y poder imponerse en casa para avanzar de ronda, incluso, el estratega serbio aseguró que los ánimos de sus jugadores se mantienen arriba.

“Es verdad que el rival ha estado muy pendiente de nuestras fortalezas, pero creamos. ¿Podemos mejorar? Desde luego, tenemos que mejorar, el ánimo está muy bien, el grupo está consciente de que este resultado es posible darle la vuelta”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS SE IMPONE POR LA MÍNIMA A CHIVAS Y SE LLEVA VENTAJA PARA LA VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL