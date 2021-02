Atlas: Con la misión de romper su sequía de triunfos en su visita a Pachuca

La visita de Atlas a Pachuca es un escenario probable para romper con su sequía de triunfos considerando que será un duelo por salir del último lugar del torneo. El equipo de Diego Cocca llegará con la motivación de haber rescatado el empate de último momento la semana pasada ante Santos.

Sin embargo, el propio entrenador Rojinegro es consciente de que mientras no haya goles difícilmente sacarán los resultados que desean.

“Estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores, porque es una situación difícil, cuando las cosas no van, cuando los resultados no se te dan, cuando el gol no se te da es muy difícil salir a la cancha y revertir la situación”, confirmó el estratega argentino.

No obstante, el timonel de Atlas reconoció que cada semana intentan regalarle a su afición una victoria y que esta noche no dejarán de buscarla.

“Se ha dado un paso más grande y por su puesto el más importante es ganar, más allá de las formas, más por la sensación de ganar es algo hermoso en el futbol, hace rato que no nos pasa, lo buscamos con todas nuestras ganas y voluntad”, sentenció Diego Cocca.

