Liga MX: Tigres buscará conseguir la hazaña ante Atlas para llegar a la Final del Clausura 2022

Tigres va por la hazaña ante el Atlas y su histórico goleador, André Pierre-Gignac se prepara no sólo física, también mentalmente para conseguir la remontada frente al vigente Campeón del futbol mexicano.

A través de redes sociales, el delantero francés publicó una imagen en la que muestra cómo se motiva previo a encarar las Semifinales de Vuelta contra los rojinegros y la acompañó con la breve frase "Vamos por el partido perfecto".

"He perdido más de nueve mil tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado tomar el tiro ganador del juego y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito”, dicta la frase del legendario jugador de la NBA, Michel Jordan.

Sin embargo, la tarea no será sencilla para Miguel Herrera y sus dirigidos, no al menos ante un Atlas que además de llegar con la ilusión del bicampeonato y de estar a un paso de la Gran Final, tienen un historial favorable con su actual entrenador, ya que desde que están bajo la dirección de Diego Cocca no han perdido un partido por diferencia de tres goles.

Pero la escuadra regiomontana hará todo lo posible por pelear esa Final, principalmente frente a su afición y hace no mucho consiguieron una victoria por diferencia de tres goles, esto durante el partido que jugar ante el Toluca, precisamente en el Estadio Universitario, cuando en la Jornada 13 de este torneo golearon 3-0 a los Diablos Rojos.

Ahora, los universitarios buscarán repetir el resultado y la confianza está puesta en el equipo, así lo demostró el 'Piojo', quien aseguró que su equipo tiene los argumentos necesarios para conseguir la remontada: "Somos el equipo que más goles hizo en un año futbolístico, sino son argumentos esos no veo otros”, declaró en conferencia de prensa.

