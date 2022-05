Piojo Herrera tras perder la Ida de 'Semis' ante Atlas: 'El juego termina en Monterrey'

Atlas, el actual campeón del futbol mexicano se aferra para avanzar a las últimas instancias de la competencia y en el marco del primer encuentro de las Semifinales, los Zorros le complicaron el camino a los Tigres de Miguel Herrera.

"Sí, la verdad es que no tuvimos la suerte de anotar. Tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos. Tenemos que apostar a atacar, la tuvimos y no la metimos y hay que salir a atacar el sábado", declaró el estratega felino.

Sin embargo, el 'Piojo' Herrera declaró que esta serie aún no está definida, pues sus jugadores no se rinden a pesar del resultado y el próximo sábado buscarán darle la vuelta al marcador.

"No tuvimos la suerte de anotar, son circunstancias que pasan. Tenemos que apostar a atacar, tuvimos y no la metimos. Esto no se acaba hasta que termine el partido en Monterrey. No tenemos porqué bajar los brazos", agregó.

Finalmente, ante la racha con la que cuenta el entrenador Diego Cocca, quien en 75 partidos en los que ha dirigido a los rojinegros nunca ha perdido por tres goles, Herrera aseguró que podrían ponerle fin al récord del argentino, pues buscarán dar golpe de autoridad en casa y aprovechar que terminaron la fase regular en mejor posición que los de La Academia.

"¿Qué hacer? Trabajar, no queda más. Siempre hay una primera vez (ganar oro diferencia de tres goles a Atlas), vamos a salir por todo", concluyó.

