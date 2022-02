xolos-vs-atlas-goles-resumen-y-videos

El invicto del campeón terminó. Los Xolos de Tijuana se hicieron valer en su casa ante el Atlas, que después de seis jornadas sin probar derrota, cayeron ante la ‘Jauría’, y además terminaron el juego con un hombre menos.

La frontera le dio una noche de pesadilla a los tapatíos y demostraron por qué tienen seis juegos al hilo sin perder en ese territorio. A los 20 minutos, los dirigidos por Sebastián Méndez tenían prácticamente ganado el encuentro gracias a los goles de Marcel Ruiz, quien anotó al 12’ y Christian Rivera, quien hizo lo propio momentos más tarde.

En contraparte, el panorama complicado fue para los visitantes. Con Atlas, el protagonista en gran parte del partido fue su portero Camilo Vargas, quien se convirtió en el responsable de que el marcador no terminara de manera más dramática para su equipo al salvar con varias atajadas.

Pero no todo podía quedar en manos de su guardameta y la ofensiva en este compromiso no fue efectiva. Los rojinegros hicieron ocho remates pero no registraron un tiro franco a portería y para completar, Anderson Santamaría fue expulsado al minuto 83 tras cometer una entrada de peligro.

Ahora, los ‘Zorros’ cayeron al quinto peldaño en puestos de repechaje, mientras que Xolos se colocaron novenos de la clasificación con miras a repetir la dosis ahora en su próxima visita ante el Toluca.

