Atlas: Abella pidió a los fanáticos que lleven la 'fiesta en paz' durante el partido ante Querétaro

Atlas y Querétaro tienen una de las rivalidades más intensas en el futbol mexicano. Más allá de los hechos que sucedieron en el Estadio Corregidora hace unos meses, las aficiones de ambos equipos han protagonizado distintas broncas cuando los dos clubes se enfrentan.

Es por ello que Javier Abella le pidió a la gente que asistirá al Estadio Jalisco que disfruten el partido y mantengan un ambiente pacífico en todo momento, esto para evitar una tragedia similar a la del enfrentamiento anterior.

"Me gustaría invitar a la gente a que vaya, que disfruten, que sean responsables, alegres, apoyando al equipo al que le van, pero siempre con respeto por el contrario. Disfruten el partido en paz, con respeto, apoyando de buena manera al equipo y llevar el partido y la fiesta en paz", indicó el lateral de los Rojinegros.

Asimismo, Javier Abella aseguró que a pesar de no tener el mejor inicio en el Apertura 2022, el objetivo sigue siendo el mismo: ser el primer equipo Tricampeón en la historia de los torneos cortos.

"Yo no veo un tema de relajación. El equipo sigue demostrando esas ganas y hambre, no han sido los resultados que esperábamos pero los partidos quizás han sido un poco fortuitos de cierto modo. No ha sido el inicio que teníamos en mente, el que deseábamos, pero nos motiva seguir trabajando, mejorar. El objetivo es el Tricampeonato, no descansamos hasta poder obtenerlo", sentenció.

