Dani Alves: 'La vida me regala el derecho de venir con Pumas y despedirme del Camp Nou'

Pumas viajó este martes a Barcelona para encarar el compromiso por el Trofeo Joan Gamper, partido que servirá a Dani Alves para despedirse del Camp Nou, estadio que fue su casa por muchos años.

"La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme", indicó Alves, quien concluyó en junio pasado su segunda etapa en el Barcelona y quien además explicó sus recientes vivencias con el equipo catalán.

"Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez. Esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede?, nada, ciao. No esperaba mucho más. Al fin y al cabo firmé por seis meses y los cumplí", apuntó en palabras a TUDN.

Alves, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y con 23 títulos con Barcelona, ya ha disputado dos partidos como universitario en un periodo de cuatro días, jugando los 90 minutos en ambos compromisos y apunta a que lo hará una vez más ante su antiguo equipo.

