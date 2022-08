Juan Ignacio Dinenno sobre interés del futbol árabe: 'No sé nada, me sorprendió bastante'

Para Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, no es momento de hablar de su futuro. Y es que luego de que se informara que hay una oferta por él del futbol árabe, antes de viajar a Barcelona donde los felinos disputarán el Torneo Joan Gamper, el '9' auriazul dijo que sólo se concentra en Pumas.

"No sé nada, como les sorprendió a ustedes me sorprendió a mi. Lo dije siempre, el futbol es muy dinámico, pasan muchas cosas, pero realmente yo estoy acá y con la cabeza puesta aquí. Hablar del futuro no tiene sentido, vamos por la fecha seis y estoy muy metido en el torneo y el equipo como el resto de mis compañeros, hablar de esto en estos momentos no tiene sentido", expresó el atacante quien descartó sentir ansiedad por tener un solo gol anotado en el torneo. "Ansioso no, obviamente querer marcar, estoy ansioso no".

Asimismo, el goleador argentino compartió que hasta el momento entre él y sus compañeros aún no hablado del juego del próximo domingo ante Barcelona.

"Con una emoción impresionante, todavía estamos con el mal sabor de boca de no poder sumar en casa, pero es momento de mirar hacia adelante, el equipo está emocionado, entusiasmado y con ganas de competir que es a lo que vamos.

"No hemos tenido momento para hablar porque la cabeza está puesta en nuestros compromisos y recién estuvimos hoy y entrenamos para poder llegar al viaje. A partir de mañana que estemos todos en Barcelona vamos a poder hablar del tema y con la cabeza puesta en competir", dijo.

