Atlas: Aldo Rocha bromeó sobre su penalti fallado en Final ante León

Le 'temblaban' las piernas. Luego de consagrarse Campeón del Apertura 2021 tras imponerse al León en el Estadio Jalisco, Aldo Rocha, capitán del Atlas, reveló en tono de broma que no estaba listo para ejecutar el penalti que terminó impactando en el poste del arco protegido por, Rodolfo Cota, en la fase definitoria de la Gran Final.

En entrevista con TUDN, el Rojinegro explicó que a pesar de su falla, nunca dejó de confiar en sus compañeros, por lo que mentalmente estaba convencido de que lograrían el Título.

"Diego (Cocca) nos asignó, pero en realidad todos estábamos preparados para tirar un penal, menos yo (no es cierto), estábamos convencidos y hablamos entre nosotros que habíamos logrado cosas importantes, que siguiéramos soñando, no todo acababa ahí, nos encomendamos a Dios este torneo y hablamos que Dios nos tenía marcado el destino, si no nos tocaba, agradecer por lo que habíamos hecho.

"Habló Camilo, yo, que eligiéramos donde íbamos a tirar más seguros y a mí me tocó vivir las dos caras de la moneda, lamentablemente, pero ya después decía que si no es a lo Atlas; no vale, entonces fue algo que sufrí bastante pero sabía que teníamos a Camilo ahí, sabía que los pateadores detrás de mí la iban a meter, siempre fue algo de confiar en el compañero, eso nos lleva al objetivo", explicó.

CHIVAS NO ES OPCIÓN

Finalmente, durante su entrevista, Rocha descartó llegar a Chivas, pues está satisfecho con el trabajo que se realiza en La Academia.

"No, la verdad no me veo, me veo en el equipo en el que estoy, es la realidad, soy un tipo que me entrego, apasionado, equipo en el que llegue siempre me voy a entregar, pero estoy contento en Atlas", explicó.

