Atlas se queda sin palabras. Los Zorros anunciaron oficialmente la llegada del delantero, Eduardo 'Mudo' Aguirre, cedido en préstamo por un año por Santos Laguna. Aguirre, de 24 años, se une a las filas de los Rojinegros con grandes expectativas y entusiasmo para comenzar esta nueva etapa en su carrera profesional.

En sus primeras declaraciones como integrante de La Academia, el fichaje expresó su emoción por unirse a un club exitoso como los Rojinegros.

"Es una bonita oportunidad para mi carrera, llegar a un club como Atlas que los últimos torneos ha sido muy ganador, será un plus para mi camino", mencionó.

El joven delantero no ocultó su motivación y su deseo de contribuir al éxito del equipo en los próximos desafíos.

"Tener minutos, hacer goles, ayudar al equipo en lo que me toque y pensar en ser campeones en los torneos que vamos a disputar", agregó.

El jugador también expresó su entusiasmo por jugar junto a sus nuevos compañeros, en particular con jugadores destacados como Julián Quiñones y Julio Furch, quienes son referentes en la posición de delantero: "Me ilusiona jugar con ellos, con todo el plantel, me tocó estar con Julio Furch, él es una gran persona, este es un gran equipo y tiene mucha competitividad"., sentenció.

