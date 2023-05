Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado y bloquera, expresó en una charla de su podcast con Christian Martinoli, que Atlas le ha cerrado las puertas a su esposo para un posible regreso a jugar con el rojinegro.

“Atlas no ha querido (el regreso de Guardado). Hubo una entrevista y dijeron como: ‘si, tiene las puertas abertas’, pero eso es mentira. Como que de ahí dijeron: ‘como no viniste cuando te dijimos’…”, expresó en La Capitana, Sandra de la Vega.

Esta no es la primera vez que de Guardado o de su esposa sale comentar que al ‘Principito’ le cerraron las puertas de La Academia. En 2022, el actual jugador del Betis comentó que “no voy a estar en un lugar donde no me quieren”, siendo tajante con el rechazo de la directiva atlista.

Andrés Guardado debutó en Atlas en 2007 y ese mismo año emigró al continente europeo con destino al Deportivo de la Coruña a cambio de 7 millones de euros. Desde entonces, el ‘Principito’ no ha regresado a jugar al futbol mexicano, pasando por Valencia, Leverkuse, PSV Einhovem y actualmente el Betis.

